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بتكره العروسة .. فتاة تعطل حفل زفاف شقيقها لسبب غريب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:40 م
صدى البلد
مريم صليب
بالطبع يوم الزفاف هو اليوم الأهم بالنسبة لكل من العريس والعروس، والذي يتمناه الكثيرون وتسير الترتيبات لهذا اليوم على قدم وساق ويسعى الجميع لأن يبهر الضيوف في ذلك اليوم، لأنه لن يتكرر، إلا أن هناك نساء حقودة لا تعرف معنى الفرح أو المحبة.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن عروس بريطانية تركت عش الزوجية التي كانت بصدد أن تدخله بسبب تدخلات شقيقة زوجها في كثير من الأمور بينهما، وقررت في النهاية أن تفسد فرحتهما وتقرر وقت الولادة في يوم زفاف أخيها.

قالت العروس أنها شعرت بطعنة قوية في الظهر عندما أبغت والدة العريس أن زفافهما يجب أن يؤجل، وأشارت أن الأفضل انتظار أول حفيد بدلا من الزفاف .

وأشارت العروس إلى أنهم كان متبقي من الزمن 3 أيام فقط على حفل الزفاف بعد أن أتموا كل المراسم، وأبلغوا الضيوف بالميعاد، كانت الفاجعة التي سببت تعاسة لكل من الزوجين أن الزفاف سيتم تأجيله، كما أنها أجرت مكالمة هاتفية مه شقيقة العريس لتطمئن على صحتها و اعترفت لها أنها لا تحبها و أنها قررت أن تضع طفلها في ذلك اليوم بالتحديد لأنها لا تحبها.

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