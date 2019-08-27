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سيارات

أخبارالسيارات.. انخفاض في أسعار الزيرو وثبات المستعمل بسبب الدولار

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:45 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال مصطفى الأسواني خبير السيارات وصاحب أحد المعارض بسوق مدينة نصر ان حركة البيع والشراء للسيارات المستعملة عادت الى طبيعتها بعد الركود لأكثر من 4 اشهر .

وأضاف فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الاسعار فى سوق السيارات لم تنخفض بالشكل الملحوظ لان التجار لا يريدون الخسارة الكبيرة ولكن انخفاض الاسعار طفيف حتى تتم عملية البيع والشراء بينهم وبين المشتري .

واوضح انه مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لم تتأثر الأسعار بالنسبة للسيارات المستعملة نهائيا وان سعر البيع سيستمر في الثبات .

ولفت الى ان اسعار السيارات الزيرو او الجديدة هي التي تتأثر بالانخفاض الملحوظ لانها ترتبط بالدولار وسعر الصرف .

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