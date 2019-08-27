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فن

تراجع للمركز الثاني.. الفيل الأزرق 2 يحقق 650 ألف جنيه إيرادات أمس

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:13 م
الفيل الازرق 2
الفيل الازرق 2
أحمد إبراهيم
حقق فيلم الفيل الأزرق 2 أمس، الأحد، إيرادات بلغت 650 ألفا و110 جنيهات وهى إيرادات أقل من إيرادات يوم الأحد الماضى حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 748 ألفًا و989 جنيهًا ليحتل بذلك المركز الثانى بعد فيلم "ولاد رزق 2".

فيلم الفيل الأزرق 2 يعد أحد الأفلام التى تمثل عودة للفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من إياد نصار هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وفيلم الفيل الأزرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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