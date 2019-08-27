علوم المنوفية تنظم المؤتمر الدولي الأول بشرم الشيخ .. سبتمبر المقبل

تنظم كلية العلوم جامعة المنوفية المؤتمر الدولي الأول لعلوم المواد وتطبيقاتها (ICMSA2019) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10-12 من سبتمبر المقبل.



يناقش المؤتمر العديد من الأبحاث العلمية من أهمها الأبحاث الخاصة بالمواد النانومترية والمواد السيراميكية والمواد الطبية ومواد أشباه الموصلات والمواد المغناطيسية وعلوم مواد الأرض وكذلك المواد المستخدمة في الخلايا الشمسية وذلك بهدف نشر الأبحاث الخاصة بعلوم المواد وتبادل الخبرات بين الباحثين ومناقشة العراقيل التي تواجه الباحثين في الحصول على نتائج أفضل للتطبيقات العملية وتطوير الأجهزة الإلكترونية.



من المقرر نشر الأبحاث العلمية المشاركة في مجلة عالمية اون لاين.

