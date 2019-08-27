مدمن هيروين.. المشدد 7 سنوات لـ عاطل لاتجاره فى المخدرات بالسلام

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم عاطلا تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء بالسجن المشدد 7 سنوات.



وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ي.ن" 38 سنة عاطل ومسجل شقى خطر، باتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.



بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة اللازمة، و تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 1 كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 2000 جنيه، وسلاح أبيض.



وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى اتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى بدورها أحالت القضية إلى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.