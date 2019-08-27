بعد موافقة الشباب والرياضة.. إشهار نادي المحامين الرياضي

أعلن إسلام مصطفى، عضو مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي، اليوم، بأنه تسلم خطابا بالموافقة الرسمية من وزارة الشباب والرياضة لإشهار نادي المحامين الرياضي، بدعم ورعاية النقيب العام، سامح عاشور، الذى تكللت جهوده في إنجاز هذا العمل لخدمة المحامين وأبنائهم.



قال مصطفى إنه بانتظار تسلم قرار الإشهار في غضون أيام قليلة، مؤكدا سعيه وأعضاء مجلس إدارة الكيان الرياضي بنقابة المحامين لمشاركة الفريق الأول بالنادي بدوري الدرجة الرابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.