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فن

انت كمان شوفني حلوة مهما اتغيرت.. مفيدة شيحة تشعل انستجرام برسالة للرجال

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:15 م
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية مفيدة شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلقت مفيدة شيحة قائلة "زي ما أنا مابشوفش الكرش والنظارة والقرعة اللي بتجيلك بعد الجواز عشان بحبك..انت كمان شوفني حلوة مهما اتغيرت".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: مفيدة انت قمر - والله انت جميلة وعسل فى كل الاوقات. 

وتقدم مفيدة شيحة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذي يذاع عبر شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، ويشاركها في تقديمه الفنانة منى عبد الغني.

يذكر أن مفيدة شيحة قدمت العديد من برامج المنوعات عبر شاشة التليفزيون المصري.

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