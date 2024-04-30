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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظهور جرئ| شاهد أحدث إطلالة لـ ندى الكامل بعد طلاقها

ندى الكامل
ندى الكامل

أثارت سيدة الاعمال ندى الكامل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها الانفصال للمرة الثالثة، من زوجها الفنان الشاب أحمد خالد الذي ارتبطت به بعد الطلاق من الفنان أحمد الفيشاوي خلال الشهور الماضية، إذ لم يدم الزواج لأكثر من عام واحد.

ونشرت ندى الكامل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا مثيرة مرتدية ملابس جريئة مع تسريحة شعر أنيقة وملامح جذابة.

وكانت ندى الكامل أعلنت مؤخرًا طلاقها من الفنان الشاب، وكتبت قائلة: "صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله في الجميع".

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IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٤٥٠٠٣
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IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٤٣٤٠٦

من هي ندى الكامل؟

ولدت ندى الكامل في 27 أغسطس عام 1990، وتتميز بإطلالاتها الجريئة التي تعتمد على إبراز رشاقتها وقوامها، حيث تمكنت من خطف الأنظار إليها بسرعة كبيرة بأناقتها، فضلاً عن كونها سيدة أعمال سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى في  الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.


تتميز ندى الكامل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

معلومات عن ندى الكامل

_ ولدت ندى الكامل في مدينة دمياط في 27 أغسطس عام 1990

_ هي لاعبة نبالة مصرية، مثّلت مصر في أولمبياد لندن 2012.

_ لديها العديد من النشاط التجارية في الأحذية والعقارات.

_ تأهلت ندى للأولمبياد بعد أن فازت ببطولة أفريقيا 2012.

_ فازت بسبعة ميداليات في دورة الألعاب العربية 2011.

_ ولديها 3 بنات من زوجها الأول.

_ تزوجت ندى الكامل للمرة الأولى وأنجبت ثلاث بنات، وبعد ذلك انفصلت عن زوجها.

_ تزوجت ندى للمرة الثانية من الفنان أحمد الفيشاوي واستمر زواجهما 4 سنوات حتى الانفصال ولم ينجبا أطفالا خلال تلك الفترة.

 

IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٤٣٤٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٤٣٤٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٤٥٠٠٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٤٥٠٠٣

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