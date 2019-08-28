ثقافة أسوان تنظم صالوناً ثقافياً للشيخ محمد عبد العزيز .. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة صالونًا ثقافيًا بقصر ثقافة أسوان شمل إستضافة الشيخ "محمد عبد العزيز" وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان وذلك بحضور مدير عام ثقافة أسوان محمد إدريس ، ونجوى أحمد مديرة قصر الثقافة ، وعدد من القيادات بالمحافظة وأصدقاء وأهل المحتفى به.





وألقى الصالون الثقافى الضوء على الدور المجتمعى الذى يقوم به الشيخ محمد عبد العزيز بإعتباره أحد الشخصيات البارزة بالمجتمع الأسوانى وله دور كبير فى المصالحات والتوعية الدينية ومجهودات فى الدعوة داخل المجتمع الأسواني فترة عمله كوكيل لأوقاف أسوان ، وهو من ضمن كوكبة من علماء الدين البارزين الذين أثروا بجهودهم الحياة الدينية والعلمية والثقافية والإجتماعية المستحق والذى يعتبر أحد رموز المجتمع الأسوانى بفكره المستنير والوسطى.





كما يعتبر نموذج القيم فى تواضعه وغزارة علمه الدينى والدنيوى وحرصه على إعلاء الصالح العام لخدمة مجتمعه بعيدًا عن التعصب والتشدد والمغالاة فى كافة الأمور الدينية والمعيشية ، وهو أحد أعضاء لجنة المصالحات التى تضم قامات من أبناء أسوان التى تعمل فى حل وإحتواء أى خلافات تظهر فتن بين الأهالى وذلك لتحقيق أمن وإستقرار محافظة أسوان .





وكان الشيخ محمد عبد العزيز قد تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحصوله على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأول عام ٢٠١٦ ، كما تم تكريمه من قبل محافظ أسوان فى عام ٢٠١٠ بمناسبة حصول محافظة أسوان على أفضل محافظة على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم .





ويعتبر محمد عبد العزيز من مواليد محافظة أسوان، حاصل على ليسانس دعوة إسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة 1985، عمل مدرسًا للعلوم التشرعية بالمعهد الأزهرى بأجر نظير عم (بالحصة) 1986، ومدرسًا بمعهد المعلمين الأزهرى و معهد القراءات 1987 بأجر نظير عمل (بالحصة)،تم تعينه إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف اسوان 1/3/1988 .





وقد حصل على دورة تدريبية تخصصية 1989، عمل مفتش منتدب 1994 إلى 1996، عمل رئيسًا لقسم شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف اسوان 1996، حصل على دورة تدريبيبة بحثية 1997 بمسجد النور بالقاهرة ، حصل على أفضل إمام مثالى على مستوى مديرية أوقاف اسوان 1999، عمل مديرًا لإدارة أوقاف اسوان أول فى 3/1/2004 ، عمل مديرًا لإدارة الدعوة والبر بمديرية أوقاف اسوان 19/2/2007 .



