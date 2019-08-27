جامعة المنيا تختتم فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

نظم اتحاد طلاب الجامعات وفريق طلاب من أجل مصر حفلًا لختام فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد والذي أُقيم في رحاب جامعة المنيا برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة أربع جامعات من جامعات الصعيد بالإضافة إلى جامعة المنيا المستضيفة.



شهد الحفل الختامي الدكتور مصطفى عبد النبي، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديري الإدارات والإخصائيين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وشباب وفود جامعات أسيوط وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنيا.



قدم رئيس الجامعة شكره لجميع الوفود متمنيًا أن يكون المنتدى قد ترك اثرًا وانطباعًا مميزًا في نفوس شباب الصعيد باعتباره باكورة المنتديات الشبابية بجامعات الصعيد، ومؤكدًا أن شباب جامعات الصعيد كانوا خلال فعاليات المنتدي علي مستوي المسئولية والحدث وخير ممثلين لجامعاتهم، ومشيرًا إلى أنه عندما نفذت الدولة المشاريع القومية نُفذت لتكون مشاريع دائمة ومستمرة لجميع الأجيال القادمة، وعلي نهجها نُظم المنتدى ليكون سنة متبعة وتنفذ باستمرارية بجامعات مصر.



ومن جانبه قال عز المنصوري، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة أسيوط خلال كلمته ممثلًا عن وفود جامعات الصعيد، أن المنتدى قدم جرعة ثقافية ومعرفية كبيرة لدى طلاب جامعات الصعيد؛ لما قدمه من ندوات تثقيفية هامة، وفتح المجال والقنوات الحوارية أمامهم والاستفادة من مقترحاتهم وتوصياتهم ليساهموا بفعالية برؤيتهم في بناء الوطن، وعودة الاهتمام بصعيد مصر، مقدمًا خالص شكره للتنظيم الرائع للمنتدى وتقديم الاستفادة للطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم.



كما قدم الطالب محمود كمال بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا نيابة عن طلاب الجامعة، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعث خلالها رسالة محبة وفخر واعتزاز للوطن ولزعيمه، بأعماله وسعيه وتوفيقه في المحافل الإقليمية والدولية لعودة الوطن لريادة الأمة العربية والافريقية، معاهدين سيادته على الحب والإخلاص والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رقي الوطن، متمنين الله أن يُبارك خطوات القيادة المصرية وعملها وقراراتها التي تستنهض قوة الشباب وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.



وخلال الاحتفالية أعلن رئيس الجامعة عن البيان الختامي وتوصيات المنتدى الأول لقادة شباب الجامعات تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر" والتي جاءت أولى هذه التوصيات بالدعوة لعقد المنتدى بشكل دوري لتبادل الخبرات، وتعميق العلاقات الإيجابية وتنمية المهارات المختلفة لطلاب جامعات الصعيد، إلى جانب تأسيس برنامج تطوعي مشترك بين جامعات صعيد مصر للترويج لثقافات الجنوب ومعالمه التراثية والسياحية والتاريخية، وإطلاق مبادرة جامعية باسم قادة شباب جامعات مصر لتعميق وعي الطلاب بفكر ريادة الاعمال، وإنشاء صندوق تمويل لدعم ريادة الاعمال بجامعات الصعيد، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المسابقات في جامعات الصعيد تستهدف تعميق الانتماء الوطني، وزيادة الوعي بالدور الذي تقوم به المؤسسات والهيئات الرقابية في مصر، وإطلاق مسابقة استشرافية بين شباب جامعات الصعيد هدفها اقتراح إنشاء مشروع قومي كبير يخدم محافظات صعيد مصر، وإنشاء برنامج متخصص للذكاء الاصطناعي بجامعات الصعيد وتطبيقاته، واطلاق مبادرة "معًا" للعمل التطوعي ومبادرة "اعرف" لتوعية طلاب الجامعات بحقوقهم وواجباتهم الجامعية، هذا إلى جانب التوسع في تنظيم القوافل المتكاملة التي تخدم قرى محافظات الصعيد وتعميم تجربة جامعة المنيا بإنشاء مركز متميز لمتحدي الإعاقة، وجاءت التوصية الأخيرة بإطلاق مبادرة طلابية في صورة وثيقة للتصدى لأشكال الفساد بمجتمعات صعيد مصر.



وفي ختام الحفل تم تقديم دروع المشاركة وكؤوس التمييز للأنشطة الطلابية التي أُقيمت على هامش فعاليات المنتدى، حيث حصلت على كأس التميز الرياضي جامعة بني سويف، وحصلت جامعة الفيوم علي كأس التميز الفني، وحصلت الطالبة آلاء أبو الفضل عبد الفتاح بجامعة سوهاج على لقب الطالبة المثالية، والطالب محمد عصام الدين جامعة أسيوط على الطالب المثالي.

