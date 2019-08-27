النجم الساحلي ⁦يتوصل⁩ لاتفاق مبدئي مع الأهلي بخصوص سليمان كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي بخصوص أزمة المهاجم الهارب سليماني كوليبالي وموقفه من المشاركة بعد حكم المحكمة الرياضية وإنصاف القلعة الحمراء.



وقال بيان النادي التونسي " الهيئة الإدارية للنجم الساحلي تتواصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في النادي الأهلي بخصوص ملف اللاعب سليماني كوليبالي في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية" .



وكان الأهلى قد تلقى حكما من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليمان كوليبالي بمبلغ مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب اللاعب من الأهلى سرًا قبل أكثر من عامين وتحديدًا في مايو 2017.

