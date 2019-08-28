ضياء السيد: مارتن لاسارتي فشل في تطوير أداء لاعبي الأهلي

قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق ، إن تطور أداء محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي جاء بسبب احترافه المبكر .



وأضاف ضياء السيد خلال لقائه بفضائية :تايم سبورت "، أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فشل في إحداث تطور للاعبي النادي الأهلي.



وتابع ضياء السيد :" جمهور الأهلي من حقه يغضب ويطلب اللي عايزه ولكن القرار النهائي في أيدي المسؤولين فقط"،