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رياضة

ضياء السيد: مارتن لاسارتي فشل في تطوير أداء لاعبي الأهلي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:58 ص
ضياء السيد، نجم النادي
ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق
حسام الحارتي
قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق ، إن تطور أداء محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي جاء بسبب احترافه المبكر .

وأضاف ضياء السيد خلال لقائه بفضائية :تايم سبورت "، أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فشل في إحداث تطور للاعبي النادي الأهلي.

وتابع ضياء السيد :" جمهور الأهلي من حقه يغضب ويطلب اللي عايزه ولكن القرار النهائي في أيدي المسؤولين فقط"،

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