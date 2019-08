تيكاد 7 .. كل ما تريد معرفته عن التعاون القائم بين جامعة القاهرة واليابان

يترأس اليوم الاربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى سوف الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد

"تيكاد 7".





ويعقد مؤتمر تيكاد 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي".





وبمناسبة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليابان في تيكاد 7 ، ينشر موقع صدى البلد أبرز سبل التعاون بين جامعة القاهرة واليابان :





حيث أعلنت جامعة القاهرة أنه يوجد تعاون قائم بينها وبين اليابان في مشروع تطوير وتأهيل مستشفي أبو الريش الياباني، إلي جانب الاستعانة بالأساتذة اليابانيين فى دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





وقد وافق مجلس جامعة القاهرة علي إنشاء مركز للدراسات اليابانية بجامعة القاهرة يتعلق بالبحوث والدراسات في مجالات الأدب والفنون والعلوم ، وليكون جسرًا للتواصل والتعاون في العلاقات المصرية اليابانية





وقال السفير الياباني تاكيهيرو جاكاوا أن جامعة سوكا اليابانية تستقبل العديد من الطلبة المصريين، مشيرًا إلى حضور أكثر من 20 أستاذآ يابانيآ لجامعة القاهرة، إلى جانب وجود مركز للدراسات اليابانية بجامعة القاهرة الذى يسهم فى دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.





كما أوضح أن هناك نحو 2500 طالب مصري تم إيفادهم إلى اليابان خلال 5 سنوات في العديد من المجالات منها الطب والهندسة والزراعة





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه التقى رئيس جامعة هيروشيما ونواب رئيس الجامعة، وتم الاتفاق على اقتراحي على التعاون في مجال علوم السلام والتركيز بشكل خاص على بحوث التسامح ومكافحة الإرهاب، خاصة أن مصر تقوم بدور كبير في مكافحة الإرهاب العالمي، من أجل تحقيق السلام للشعوب، وحققت إنجازات كبيرة في هذا الإطار وأصبحت تنعم بالاستقرار وعودة السياحة العالمية.





وأضاف "الخشت" "أنه تم الاتفاق المبدئي على درجة علمية مزدوجة لمنح درجة البكالوريوس في مجال النانو تكنولوجي باعتباره من وظائف المستقبل (future jobs)، وانتهت المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وقع عليها رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة هيروشيما".





وعرض الخشت مقترحًا لدراسة إنشاء درجة ماجستير مشتركة تحت عنوان "من أجل سلام دائم" بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة وجامعة هيروشيما، موضحًا أن هناك حاجة لعمل بحوث لتقديم أشكال تعاون جديدة بين الدول، إلى جانب إمكانية تقديم مجموعة من المحاضرات المختلفة عن السلام من خلال أساتذة مصريين ويابانيين.





وبحث الخشت مع السفير الياباني دفع العمل في مشروع تطوير وتوسعات مستشفى ابو الريش الذي تموله "الجايكا"، مؤكدًا أنه من المشروعات المهمة بالنسبة للمصريين في مجال الرعاية الصحية للأطفال.





وقال السفير الياباني، إنه في أولويات بلاده دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة القاهرة، إلى جانب دراسة فكرة تقديم الدعم للجامعات المصرية لنشر أفكار السلام، مؤكدًا أن لدي اليابان خبراء في هذا المجال، مشيرا إلى إمكانية زيارة خبراء من جامعة هيروشيما اليابانية لجامعة القاهرة وتقديم عدد من المحاضرات حول السلام.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أطلقت برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة لتدريس اللغة اليابانية بجانب البرنامج الفصلي العادي، لافتًا إلي أن اليابان دولة متقدمة ذات حضارة عريقة.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن جامعة القاهرة تعمل علي الإستفادة من التجربة اليابانية المتقدمة وذلك فيما يتعلق بالتعاون الأكاديمي والبحثي ".