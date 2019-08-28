أصالة تدخل قائمة الأعلى تداولاً على يوتيوب بهذه الأغنية

دخلت اغنية "جدا جدا" للفنانة السورية اصالة نصري من البومها الجديد في قربك لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب بعدما كسرت حاجز المليون مشاهدة في يومين.





اغنية "جدا جدا" للفنانة السورية اصالة نصري من كلمات مصطفى حسن ، الحان احند مصطفى وتوزيع شريف قاسم.





وخاضت أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.





فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان.



