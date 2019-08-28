ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تدخل قائمة الأعلى تداولاً على يوتيوب بهذه الأغنية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:09 ص
اصالة تدخل قائمة
اصالة تدخل قائمة الاعلي تداولا ب يويتوب بهذه الاغنية
شروق ابراهيم
دخلت اغنية "جدا جدا" للفنانة السورية اصالة نصري من البومها الجديد في قربك لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب بعدما كسرت حاجز المليون مشاهدة في يومين.

اغنية "جدا جدا" للفنانة السورية اصالة نصري من كلمات مصطفى حسن ، الحان احند مصطفى وتوزيع شريف قاسم.

وخاضت أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019. 

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان. 

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وفيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تطرح أغنية نكتة بايخة .. غدا

طرح نكتة بايخة لـ أصالة حصرياً على تطبيق ديزر

أصالة تطرح نكته بايخة عبر يوتيوب .. فيديو

نكتة بايخة لـ أصالة تحصد نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.. فيديو

أصالة تحصد 1.5 مليون مشاهدة بـ نكتة بايخة.. فيديو

نكتة بايخة لـ أصالة تحصد 3.85 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

هنادي مهنا تحتفل بـ عيد ميلاد إيمان العاصي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

حكم انكشاف أسفل الظهر أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

سفاح في بني سويف على خطى ريا وسكينة.. يستدرج النساء من أجل الاعتداء والسرقة والقتل

وقت رفع الإصبع في الصلاة أثناء التشهد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول