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أردوغان وبوتين يكشفان عن صفقة عسكرية جديدة دون قصد.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:26 ص
الرئيسان الروسي والتركي
الرئيسان الروسي والتركي
شريف سيد
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء بلاده صفقة طائرات سو 57 الروسية، وذلك خلال لقائه الأخير بالرئيس فلاديمير بوتين.

ونشرت وسائل الإعلام التركية شريط فيديو لمحادثة تمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارة أردوغان إلى روسيا، سأله عن مقاتلات سو 57، ليجيبه الأخر بأنه يمكن أن يحصل عليها إذا أراد.

وقال أردوغان إلى بوتين: "هل هذه مقاتلات سو 57؟ يمكنها التحليق؟

وأجاب بوتين عليه: يمكنها أن تحلق، سنريك اليوم

وتساءل أردوغان: هل هذه التي سنحصل عليها؟ ليجيب بوتين: ستكون لك إذ أرد.

يذكر أن العديد من التقارير كشفت عن رغبة الرئيس التركي في الحصول على مقاتلات سو 57 الروسية بديلا عن طائرات أف 35 الأمريكية، التي قررت واشنطن منع توريدها إلى تركيا.


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