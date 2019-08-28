لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام الخمس سنوات تجاري.. اعرف كليتك عبر هذا الرابط

أيام تفصل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات تجاري، عن انتهاء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم ظهور النتيجة ، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بعد مرور يوم أو اثنين من غلق باب التسجيل والذي سيغلق يوم السبت المقبل الموافق 31 اغسطس.
ويتطلع طلاب الشهادات الفنية ألا يختلف الحد الأدنى للكليات عن العام الماضي في تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 ، آملين أن ينخفض هذا العام، ويقوم الطلاب حاليا بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2019
- بالنسبة إلى الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات.
1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ) .
2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى : ـ س / 000000 ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
3- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.
4- يمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.
- بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.
1- فيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg .
2- يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) .
3- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
4- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
ولتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية يمكن الدخول لموقع التنسيق عبر هذا الرابط
https://tansik.egypt.gov.eg/application/default.aspx
وتنشر لكم عبر كل رابط بيان بالحدود الدنيا للكليات والمعاهد لطلبة الدبلومات في تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 :
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018.. من خلال هذا الرابط
ويتطلع طلاب الشهادات الفنية ألا يختلف الحد الأدنى للكليات عن العام الماضي في تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 ، آملين أن ينخفض هذا العام، ويقوم الطلاب حاليا بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2019
ونوضح لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
- بالنسبة إلى الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات.
1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ) .
2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى : ـ س / 000000 ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
3- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.
4- يمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.
- بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.
1- فيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg .
2- يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) .
3- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
4- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
ولتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية يمكن الدخول لموقع التنسيق عبر هذا الرابط
https://tansik.egypt.gov.eg/application/default.aspx
وتنشر لكم عبر كل رابط بيان بالحدود الدنيا للكليات والمعاهد لطلبة الدبلومات في تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 :
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018.. من خلال هذا الرابط