ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تتراجع عن قرارها بشأن مساعدات حرائق الأمازون.. وتضع شرطا لـ قبولها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:14 م
البرازيل تتراجع عن
البرازيل تتراجع عن قرارها بشأن مساعدات حرائق الأمازون
دعاء أبوهشيمة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس، عن ترحيب الحكومة بكافة المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمواجهة حرائق غابات الأمازون، ولكن بشرط أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.

وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، رفضها عرضا للمساعدة من دول مجموعة السبع لمواجهة الحرائق في غابات الأمازون المطيرة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى عدم رفض بلاده الحديث مع فرنسا.

وقد تسببت حرائق غابات الأمازون في إثارة انتقادات لاذعة بين الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث دعا الأخير لمناقشة حرائق الغابات خلال قمة "السبع الكبار". وقال إن 22 مليون دولار (18 مليون جنيه إسترليني) سيتم إطلاقها لجهود مواجهة احتراق غابات الأمازون.

وردا على ذلك اتهمه الرئيس جير بولسونارو بمعاملة البرازيل كمستعمرة؛ وقال وزير دفاعه إن الحرائق في الأمازون لم تخرج عن نطاق السيطرة.

وتعليقًا على عرض مجموعة السبع للمساعدات، قال رئيس أركان بولسونارو، أونيكس لورنزوني، لموقع Globo الإخباري: «شكرًا، ولكن ربما تكون هذه الموارد أكثر صلة بإعادة تحريج أوروبا».

وأضاف «لا يستطيع ماكرون حتى تجنب نشوب حريق يمكن التنبؤ به في كنيسة تشكل جزءًا من التراث العالمي، ويريد أن يقدم لنا دروسًا لبلدنا؟» 

وقد أبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستعر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.

وبعدها، خرج الرئيس البرازيلي وقال إن بلاده لن تحصل على مساعدات من مجموعة السبع إلا إذا اعتذر الرئيس الفرنسي.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية عن بولسونارو قوله، الثلاثاء: "سأقبل المساعدات الدولية للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.. لكن على الرئيس الفرنسي أن يعتذر لي أولًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشارو مجموعة السبع يناقشون إجراءات ملموسة بشأن حرائق الأمازون

الجيش البرازيلي يتدخل لمكافحة حرائق الأمازون.. وترامب يعرض خدماته

بعد تدمير أكبر غابة استوائية مطيرة.. طائرات حربية برازيلية تلقي مياه على الأمازون

رئة العالم تحترق.. كل ما تريد معرفته عن حرائق غابات الأمازون وخطورتها على البشرية

البرازيل وفرنسا.. أزمة دبلوماسية بسبب زوجتي الرئيسين

ماكرون يرد على سخرية رئيس البرازيل من زوجته

ترشيحاتنا

البرلمان يعبر عن غضبه من محمد رمضان.. يصف أعماله بـ المنافية للآداب.. ومطالب بتدخل المسئولين لوقفها

حكم انكشاف أسفل الظهر أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

4 جنيهات ارتفاعا.. اسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-8-2019

فضيحة جديدة لنظام أردوغان.. عمليات ولادة لـ 274 طفلة في مستشفى واحد

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

آخر موعد لتلقي تظلمات البطاقات التموينية.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل