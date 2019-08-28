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اقتصاد

آخر فرصة اليوم .. تظلمات التموين 2019 المرحلة الرابعة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:33 م
بطاقات التموين..
بطاقات التموين.. تظلمات التموين 2019
محمد صبيح
يواصل موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg تلقي تظلّمات المُستبعدين من منظومة البطاقات التموينية ضمن المرحلة الرابعة، فى موعد أقصاه اليوم، الأربعاء.

وينشر "صدى البلد"، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.

يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:

الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg.

2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.

3- اختيار خيار تقديم تظلم.

4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم.

5- اضغط على كلمة حفظ.

ومن المقرّر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.

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