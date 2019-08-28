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رياضة

ميار شريف تتأهل لنهائي تنس الأرضي بدورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:08 م
ميار شريف
ميار شريف
منتصر الرفاعى

تأهلت ميار شريف أحمد الى نهائى فردى تنس الأرضي سيدات بعد فوزها على منافستها المصرية لميس الحسيني وستقابل غدا فى النهائى شانيل سيمونس الجنوب أفريقية.

وفي نفس السياق يلعب المصريان محمد صفوت وكريم مأمون منافسات المباريات قبل النهائي لفردي الرجال.

وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 144 ميدالية بينهم 42 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.

جاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبية و13 فضية و16 برونزية.

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