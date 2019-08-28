5 ملفات تبحث عن الحسم في الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

تكثف لجنة التخطيط بالأهلي من جهودها بهدف حسم العديد من الملفات الخاصة بقائمة الفريق الاول في الموسم الجديد.



ويدرك محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة أن هناك أزمة شديدة تحيط بقيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد.



وكان الجهاز الفني السابق قد قام بقيد ٢٦ لاعبا ليتبقي ٤ مقاعد فقط تم الاستقرار فيها علي الثنائي سعد الدين سمير ومحمد محمود فيما ستحسم الساعات القليلة المقبله الموقف النهائي لـ أحمد حمدي من الرحيل علي سبيل الإعارة وإن لم يوافق فسوف يتم قيده ليصل العدد الي ٢٩ ليتبقي مقعد وحيد سوف يتم حجزه للمهاجم الأفريقي الذي يبذل فيه أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة جهودا كبيرة للانتهاء منه.



ويحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحل الأزمة الصعبة التي تتمثل في الظهيرة الأيسر حسين السيد وإقناعه بقبول الإعارة للإسماعيلي لمدة موسم على ان يعود مطلع العام المقبل ويكون مكانه محجوزا.



ويدرك مسئولو الأهلي أن هناك مفاوضات مكثفة يقوم بها نادي منافس لخطف حسين السيد، خاصة أن اللاعب إذا لن يوافق علي الإعارة سوف يتم رفع اسمه من القائمة، ومن حقه الانتقال مجانا إلى أي ناد وهو لاعب جيد يتمناه أي منافس ولكن وجود علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف يحول دون استمراره.



وقالت المصادر إن هناك مسئولا بالاهلي تحدث مع حسين السيد وحاول إقناعه بقبول الإعارة للإسماعيلي بهدف هدم مخطط انتقاله للغريم التقليدي.



ولا يتوقف الأمر عند هذا الأمر ولكنه وصل للظهير الأيمن باسم علي الذي مدد تعاقده لثلاث سنوات لكنه ينتظر إعارة اللحظات الأخيرة سوف تحسم الموقف، بينما تم فسخ تعاقد مؤمن زكريا الذي لن يتم قيده انتظارًا للفحص الطبي الذي سيخضع له في ألمانيا

وتبقي الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد المحلي فاصلة الي حد كبير في الأهلي يخص الملفات الخمسة وهي المدرب الجديد والمهاجم الأفريقي ورحيل وليد ازارو وموقف حسين السيد وباسم علي.



