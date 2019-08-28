وصول لاعبي الزمالك برج العرب لخوض مباراة المقاصة

وصل لاعبو فريق الزمالك الى ملعب برج العرب استعدادا لخوض لقاء المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب.



ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون عمليات الإحماء بعد قليل استعدادا للمباراة أمام الفريق الفيومي.



ووصل لاعبو المقاصة قبل الزمالك بدقائق قليلة لملعب المباراة كما وصل طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمد معروف.



جدير بالذكر أن الفائز من طرفي مباراة اليوم سيواجه الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.