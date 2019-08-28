بـ كاش مايوه شفاف.. مي فخري تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

أثارت الفنانة مي فخري الجدل بعد نشرها أحدث جلسة تصوير على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهرت مي مستلقية على احد الشواطئ مرتدية كاش مايوه ابيض مع قصة شعر مميزة، وتم تصوير جلسة التصوير في أحد شواطئ الساحل الشمالي.



وتستعد الفنانة مي فخري لعرض الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في القصة التي تحمل اسم براد الشاي مي فخري تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك" وهو من بطولة هبة مجدى، هانى عادل، توني ماهر ومي فخري، ومن إخراج محمد سلامة.



فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مي فخري، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.