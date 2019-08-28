شاهد.. البوستر الاول لحكاية اتفضلوا عندنا في الصالون

تقرر بدء عرض الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الاحد المقبل علي قناه mbc4 ، على ان يتم عرض اولي حكايات العمل وهي "اتفضلوا عندنا في الصالون"، التي تقوم ببطولتها هنا شيحا.



"اتفضلوا فى الصالون" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، بطولة فراس سعيد، وأحمد جمال، وأحمد رفعت، ونانسي صلاح، إلى جانب هنا شيحة.



ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.