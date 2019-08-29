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رياضة

خلال ساعات.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:13 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
يسري غازي
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد برئاسة عمرو الجنايني اختارت جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام.

قال المصدر ذاته لـ"صدى البلد"، إن اللجنة وافقت على تعيين "الغندور" برئاسة لجنة الحكام خلفًا لسمير عثمان الرئيس المؤقت للجنة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة استندت فى اختيارها جمال الغندور، إلى الخبرات الكبيرة التى يمتلكها فى العمل بلجنة الحكام، إلى جانب القبول التى يتمتع به فى الوسط التحكيمي.

شدد على أن قرار تعيين جمال الغندور سوف يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة التى عقدت اجتماعًا خلال الساعات الماضية فى حضور محمد فضل عضو اللجنة عقب عودته من السفر إلى ميلانو فى إيطاليا.

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