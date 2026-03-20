جيش الاحتلال يهاجم بنى تحتية للنظام السوري جنوب البلاد



أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته بنى تحتية للنظام السوري في جنوب سوريا ردا على هجمات ضد السكان الدروز بالسويداء.

وفي سياق أخر ؛ أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإصابة المباشرة التي استهدفت أمس مبنى سكنيا تسببت في

حالة من الصدمة في كريات شمونة .

فيما فعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار المبكر في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران.

وقال جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومة الدفاع تعمل على اعتراضه.

