الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك ولخدمة مستخدمي الطريق الدائري وبناءاً على توجيهات المهندس كامل الوزير لرئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري تقرر دخول محطة المشير طنطاوي بمشروع الاتوبيس الترددي الخدمة امام جمهور المواطنين بدءاً من اليوم الجمعة الموافق.

 وتعتبر المحطة امتداداً للمرحلة الأولى الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق  الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة وبدخول المحطة الخدمة يتم  وصول الاتوبيس الترددي السريع BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع  ش التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير .

جدير بالذكر أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع  في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة،  و أنه  وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة،  تساهم في  تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإضافة إلي  أنه يساهم في تقليل الازدحام ، و تقليل إستهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري.

يقدم المشروع أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا كما يساهم   المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور) .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ترشيحاتنا

مجلس وزراء الداخلية العرب

انتهاك سافر.. مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الهجات الإيرانية على الدول العربية

المتهم

خلاف على الأجرة .. القبض على سائق ميكروباص ضرب راكبا القاهرة

حبس

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهم بتعاطي المواد المخدرة

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد