النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين

أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك ولخدمة مستخدمي الطريق الدائري وبناءاً على توجيهات المهندس كامل الوزير لرئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري تقرر دخول محطة المشير طنطاوي بمشروع الاتوبيس الترددي الخدمة امام جمهور المواطنين بدءاً من اليوم الجمعة الموافق.

وتعتبر المحطة امتداداً للمرحلة الأولى الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة وبدخول المحطة الخدمة يتم وصول الاتوبيس الترددي السريع BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع ش التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير .

جدير بالذكر أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، و أنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإضافة إلي أنه يساهم في تقليل الازدحام ، و تقليل إستهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري.

يقدم المشروع أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا كما يساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور) .