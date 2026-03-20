مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

شهد مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا في ليلة العيد، أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين، إثر وقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع فتاة، كانت تستعد للاحتفال بخطوبتها المقرر إقامتها غدًا، فيما أصيب 4 آخرون بإصابات متفرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المحافظة خاصة مع وقوع الحادث في ليلة العيد، وتحول فرحة أسرة الفتاة إلى مأساة.