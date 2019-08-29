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حوادث

ضبط مالك محل بدال تموينى بحوزته طن سكر قبل بيعه فى السوق السوداء

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:17 ص
سكر تمويني
سكر تمويني
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مالكة محل بدال تموينى ، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية لتجميعها واستيلائها على 1 طن "سكر تموينى " ، و600 عبوة "زيت تموينى" للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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