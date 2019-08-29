استعدادا للمدارس .. طريقة سهلة لعمل ناجتس الدجاج المقرمش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل ناجتس الدجاج المقرمش ، بمذاق لا يقاوم ، وشكل يناسب السندوتشات المدرسية، فأغلب الأطفال يعشق تناول ناجتس الدجاج المقرمش.
طريقة عمل ناجتس الدجاج المقرمش
المقادير لتحضير الناجتس المقرمش :
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة
بودرة بصل
بودرة ثوم
بصل مبشور
بهارات
بيضة
معلقة كبيرة نشا
بقسماط ناعم
زيت للقلى
طريقة التحضير للناجتس المقرمش :
تضرب البطاطس فى الكبة ويضاف البصل والبقسماط والدجاج المفروم والنشا والثوم والبصل البودرة والبهارات والبيضة.
يرش ورق الفويل بالبقسماط و يفرد خليط الدجاج ويرش بالبقسماط ويقطع أشكال أو مربعات ويقلى في الزيت.
طريقة عمل ناجتس الدجاج المقرمش
المقادير لتحضير الناجتس المقرمش :
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة
بودرة بصل
بودرة ثوم
بصل مبشور
بهارات
بيضة
معلقة كبيرة نشا
بقسماط ناعم
زيت للقلى
طريقة التحضير للناجتس المقرمش :
تضرب البطاطس فى الكبة ويضاف البصل والبقسماط والدجاج المفروم والنشا والثوم والبصل البودرة والبهارات والبيضة.
يرش ورق الفويل بالبقسماط و يفرد خليط الدجاج ويرش بالبقسماط ويقطع أشكال أو مربعات ويقلى في الزيت.