استعدادا للمدارس .. طريقة سهلة لعمل ناجتس الدجاج المقرمش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل ناجتس الدجاج المقرمش ، بمذاق لا يقاوم ، وشكل يناسب السندوتشات المدرسية، فأغلب الأطفال يعشق تناول ناجتس الدجاج المقرمش.



طريقة عمل ناجتس الدجاج المقرمش



المقادير لتحضير الناجتس المقرمش :



نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة

بودرة بصل

بودرة ثوم

بصل مبشور

بهارات

بيضة

معلقة كبيرة نشا

بقسماط ناعم

زيت للقلى



طريقة التحضير للناجتس المقرمش :



تضرب البطاطس فى الكبة ويضاف البصل والبقسماط والدجاج المفروم والنشا والثوم والبصل البودرة والبهارات والبيضة.

يرش ورق الفويل بالبقسماط و يفرد خليط الدجاج ويرش بالبقسماط ويقطع أشكال أو مربعات ويقلى في الزيت.