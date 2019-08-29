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استعدادا للمدارس .. طريقة سهلة لعمل ناجتس الدجاج المقرمش

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:15 ص
ناجتس الدجاج المقرمش
ناجتس الدجاج المقرمش
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل ناجتس الدجاج المقرمش ، بمذاق لا يقاوم ، وشكل يناسب السندوتشات المدرسية، فأغلب الأطفال يعشق تناول ناجتس الدجاج المقرمش.

طريقة عمل ناجتس الدجاج المقرمش

المقادير لتحضير الناجتس المقرمش :

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة
بودرة بصل
بودرة ثوم
بصل مبشور
بهارات
بيضة
معلقة كبيرة نشا
بقسماط ناعم
زيت للقلى

طريقة التحضير للناجتس المقرمش :

تضرب البطاطس فى الكبة ويضاف البصل والبقسماط والدجاج المفروم والنشا والثوم والبصل البودرة والبهارات والبيضة.
يرش ورق الفويل بالبقسماط و يفرد خليط الدجاج ويرش بالبقسماط ويقطع أشكال أو مربعات ويقلى في الزيت.

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