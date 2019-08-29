تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.



ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



البطولة العربية:



شباب الأردن - النجم الساحلي تانونسي، السادسة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية.



القوة الجوية العراقية - السالمية الكويتي، عبر قناة أبو ظبي HD.



الدوري السعودي:



العدالة - ضمك، السادسة مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.



الفيحاء - الحزم، السابعة والثلث مساء، عبر قناة السعودية الرياضية 2.



الدوري الأوروبي ( مرحلة التأهل لدور المجموعات):



ايك سولنا السويدي - سيلتك الأستكلندي، السابعة مساء.



ليماسول القبرصي - آيندهوفن الهولندي، السابعة مساء.



مولده النرويجي - بارتيزان بيلجراد الصربي، السابعة مساء.



طرابزون التركي - آيك آثينا اليوناني، السابعة والنصف مساء.



وولفرهامبتون الإنجليزي -تورينو الإيطالي، التاسعة إلا ربع مساء.



