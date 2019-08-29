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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:28 ص
كرة قدم
كرة قدم
محمد السعيد
تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

البطولة العربية:

شباب الأردن - النجم الساحلي تانونسي، السادسة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

القوة الجوية العراقية - السالمية الكويتي، عبر قناة أبو ظبي HD.

الدوري السعودي:

العدالة - ضمك، السادسة مساء، عبر قناة السعودية الرياضية.

الفيحاء - الحزم، السابعة والثلث مساء، عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الدوري الأوروبي ( مرحلة التأهل لدور المجموعات):

ايك سولنا السويدي - سيلتك الأستكلندي، السابعة مساء.

ليماسول القبرصي - آيندهوفن الهولندي، السابعة مساء.

مولده النرويجي - بارتيزان بيلجراد الصربي، السابعة مساء.

طرابزون التركي - آيك آثينا اليوناني، السابعة والنصف مساء.

وولفرهامبتون الإنجليزي -تورينو الإيطالي، التاسعة إلا ربع مساء.

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