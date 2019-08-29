فودة يوجه بسرعة تشغيل المجزر النصف آلي في طور سيناء

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليمات، بسرعة تشغيل المجزر النصف آلي بمدينة طور سيناء.



وبحسب بيان، اليوم، الخميس، قام المحاسب فوزى همام، سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، يرافقه لجنة من مجلس مدينة طور سيناء، وجهاز تعمير سيناء، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، بتفقد المجزر النصف آلى بطور سيناء، للوقوف على موقف المجزر وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه تشغيله.



ووجه همام بسرعة إنهاء هذه المعوقات على رأسها توصيل الكهرباء على أن يتم التشغيل حاليًا، عن طريق مولد لحين توصيل الكهرباء، إضافة توفير العمالة المطلوبة والعمل على تدريبهم فورًا، من خلال الشركة التابعة لجهاز تعمير سيناء.



يذكر أن المجزر جرى إنشاؤه للعمل بطاقة 30 رأس ماشية في الساعة وبلغت تكلفة انشائه 20 مليون جنيه.