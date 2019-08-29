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فيديوجراف| الصدفة تكشف زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:02 م
صدى البلد
منار شعبان
عمرو دياب ودينا الشربيني شغلا الرأي العام لفترة طويلة، وأثار ظهورهما المتكرر برفقة بعضهما جدلا واسعا خاصة لعدم إعلان عمرو دياب عن طبيعة العلاقة مع دينا الشربيني.

دينا الشربيني رافقت عمرو دياب في العديد من الحفلات والمناسبات المختلفة، وانتشرت الشائعات حول زواج عمرو دياب ودينا الشربيني ولكن بدون إعلان رسمي من الطرفين.

الفنانة الكويتية هند البلوشي نشرت صورة لها عبر انستجرام، ظهرت فيها مع عمرو دياب ودينا الشربيني، وأثار تعليقها على الصورة حالة من الجدل مجددا.

من خلال الفيديوجراف تعرف على الصدفة التي كشفت زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.

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