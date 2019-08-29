على فيس بوك.. ضبط شخص أعلن عن بيع وشراء قطع أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.



وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس تربية رياضية - مقيم بمحافظة دمياط".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور ومقاطع فيديو لقطع أثرية، كما تبين وجود رسائل مُتبادلة بين المتهم وآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاتفاق فيما بينهم على بيع وشراء قطع أثرية، وبمواجهة المذكور اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بغرض الترويج لبيع الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعى للراغبين بغرض الاستفادة من ذلك ماديًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، واستمرارًا لجهود مكافحة تلك الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها.