في عيدها القومي.. مشاريع عملاقة في مطروح أبرزها العلمين الجديدة ومحطة الضبعة.. وإنشاء أكبر ميناء بحري

مشروعات عملاقة في مطروح خلال العيد القومي للمحافظة

محطة الضبعة وأنشأ أكبر ميناء بحري أبرز المشروعات

العلمين الجديدة تخطف الأنظار بإقامة مشروعات عملاقة وجامعة خاصة

اقتراب الانتهاء من ميناء جرجوب واستمرار العمل بأرض المحطة النووية

افتتاح مستشفى النجيلة لخدمة القطاع الغربي لمصر

المشروعات القومية بمطروح

مدينة العلمين الجديدة

ميناء النجيلة

المحطة النووية بالضبعة



محطة تحلية الرميلة



افتتاح أول متحف للآثار

تحظى محافظة مطروح، باهتمام كبير من القيادة السياسية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بها، والتي سيجرى افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة.وتقع محافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي ممتدة من الكيلو 61 غرب محافظة الإسكندرية حتى الحدود المصرية مع ليبيا بطول 450 كم على طول ساحل البحر المتوسط، وتمتد جنوبًا في الصحراء بعمق 400 كم جنوب واحة سيوة وتبلغ مساحتها 16% من مساحة مصر.وتحتفل محافظة مطروح في نهاية شهر أغسطس من كل عام في 24 أغسطس بعيدها القومي تخليدا لمعركة وادي ماجد تلك المعركة التي انتصر بها أبناء الصحراء الغربية على الإنجليز.وشهدت محافظة مطروح بعد الثورة العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، والتى ستحول محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر.أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح، مما انعكس على حجم المشروعات الكبرى التى أقيمت بها، حيث كان نصيب محافظة مطروح من المشروعات القومية الكبرى كبيرا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية لخدمة المواطنين.ومنذ قيام الرئيس السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة منذ عام ونصف العام، ليعلن إنشاء مدينة العلمين ذات الخدمات المتكاملة، وتشهد المدينة عمليات إنشاء واسعة.وتعد العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر والتي تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح، وهى إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى يسعى إلى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا بما يقدر بـ34 مليون نسمة حتى عام 2052، وذلك بامتداد الساحل الشمالى كله بطول 450 كيلومترا وبعمق 70 كيلومترا مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.وروعى في تخطيط المدينة أن تكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا قويًا كما تم إنشاؤها مركز للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.وتضم مدينة العلمين 3 شرائح "السياحية - السكنية – التاريخية - الأثرية".مازال العمل جاريا خلال عام الماضي والحالي لإنشاء ميناء جرجوب بمدينة النجيلة بمعدلات سريعة جدا، والذي يعد أحد المشاريع الكبرى لتنمية محافظة مطروح والقطاع الغربي لمصر.ويهدف المشروع لإقامة تجمعات عمرانية كبرى، فضلًا عن منطقة صناعية ولوجستية، وكذلك العمل على النهوض بالمنطقة مع العالم العربي وفتح مجالات الاستثمار والاقتصاد بشكل كبير، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل لقاطني مدن غرب مصر السلوم وبراني والنجيلة، خاصة مع عدم وجود مصدر رزق ثابت لها.رغم أكثر من نصف قرن من التأرجح، في القرار المتعلق بإدخال الطاقة النووية إلى مصر، إلا أن المشروع لم يتم حسمه فعليًا إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، مما يعد إنجازًا كبيرًا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.وبدأ الحلم المصري الذي دام طويلا فى التحقيق على أرض الواقع منذ يوم 11 ديسمبر 2017 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى القاهرة، حيث تم توقيع مجموعة من الوثائق حول بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر بالضبعة وهى المنطقة التى سيتم إنشاء المحطة النووية فيها.ويجري بمدينة الضبعة عن طريق إحدى الشركات الروسية خطوات تنفيذ أول محطة نووية مصرية، والتي سيتم إنشاؤها على أحدث الأسس القياسية الروسية فى هذا المجال، مما يسد الاحتياجات المتزایدة من الطاقة الكهربائیة، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبیعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة.وتم العام الماضي الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه الرميلة 3 ليضاف إنجاز حقيقي من الرئيس السيسي لمحافظة مطروح، ويتم القضاء نهائيا على أزمة مياه الشرب بها، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى محطة تحلية مياه الشرب بالرميلة (1)، (2) بطاقة إنتاجية 48ألف م3/يوم وربطها بشبكة شرق المدينة وبتشغيل محطة الرميلة (3) بطاقة 12 ألف م3، لتنهي بذلك أي نقص بمياه الشرب.تم خلال العام الماضي في 2 مارس افتتاح أول متحف للآثار بمطروح، حيث قام رئيس الجمهورية بافتتاح متحف مطروح للآثار بمكتبة مصر العامة مطروح بتكلفة 3.5 مليون جنيه بدعم من المحافظة بالتنسيق مع وزارة الآثار.ويعد المتحف بانوراما لعرض القطع الأثرية للعصور التاريخية المختلفة، والتى تمثل المنطقة، ومن بين المعروضات مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التى تم اكتشافها بصحراء مطروح.ويعد المتحف هو الأول من نوعه فى محافظة مطروح، ويضم حوالى 1000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية وبعض القطع الأثرية الخاصة بحقبة حكم إحدى الأسر الليبية لمصر فى العصور القديمة.كما تم إنشاء مستشفى النجيلة والتي تعد صرحًا كبيرًا بقطاع الصحة في محافظة مطروح، حيث قام بافتتاحه في 15 يناير العام القبل الماضي رئيس الجمهورية، وتضم العديد من الإمكانيات التي أهلتها أن يتم إدراجها كأول مستشفى للإحالة غرب مصر.كما تم إنشاء العديد من الطرق الضبعة روض الفرج وسيوة جغبوب وتطوير طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.