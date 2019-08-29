ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيو لوك غريب لـ حمدي الميرغني في أحدث ظهور له

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:05 م
حمدى المرغنى
حمدى المرغنى
سعيد فراج
نشر الفنان حمدي الميرغني (نجم فريق مسرح مصر)، صورة جديدة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع صديقه أحمد محيي، بطريقة مختلفة و«نيو لوك» غريب.

وعلق حمدي الميرغني على الصورة: «كل سنه وأنت أخويا وصاحبي .. ومبروووك علي نجاحك السنه دي كممثل ومؤلف وان شاء الله السنه الجاية نجاح أكبر أنت تستاهل كل خير والله ..حبيبي يأخويا ياجامد .. بس ليه انا فالصورة شكلي هدهد فرس العرب مش فخر العرب يا مؤلف».

وكان الفنانان حمدي الميرغني و أوس أوس تعاقدا على بطولة مسلسل جديد ، ونشر حمدي الميرغني عبر صفحته على فيس بوك، صورة لهما في أثناء التعاقد على مسلسل "روحين فى زكيبة".

وأعلن حمدي الميرغني أن المسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخواتى كنتوا وحشينى.. حمدى الميرغنى برفقة أنور وعبد الرحمن فى ظهور جديد

حمدي الميرغني وأوس أوس يتعاقدان على مسلسل جديد

شاهد.. أوس أوس ساخرا من حمدي الميرغني: نظارة دي ولا اكصدام

أوس أوس ينشر بوستر مسلسل روحين في زكيبة

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل روحين في زكيبة

صلاح عبد الله يستأنف تصوير روحين في زكيبة بعد عيد الأضحى

ترشيحاتنا

حادث مأساوي.. مصرع مذيعة شهيرة في تحطم سيارتها الصاروخية خلال سباق رياضى

الخارجية الإسرائيلية تعلن إفلاسها.. تفاصيل

قبل ساعات من الإعلان.. تعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

رحيل ميسي يجبر برشلونة على إتمام صفقة نيمار

بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم

تصرف مفاجئ في السعودية.. تصاعد الأزمة بين أصالة وأحلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج فرعونى.. الجمهور يغازل يسرا وصبا مبارك: أحلى عيون

مكشوف من الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شارك الفلاحين فرحتهم.. محافظ الفيوم يفتتح موسم جنى القطن.. صور