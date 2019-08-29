نيو لوك غريب لـ حمدي الميرغني في أحدث ظهور له

نشر الفنان حمدي الميرغني (نجم فريق مسرح مصر)، صورة جديدة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع صديقه أحمد محيي، بطريقة مختلفة و«نيو لوك» غريب.وعلق حمدي الميرغني على الصورة: «كل سنه وأنت أخويا وصاحبي .. ومبروووك علي نجاحك السنه دي كممثل ومؤلف وان شاء الله السنه الجاية نجاح أكبر أنت تستاهل كل خير والله ..حبيبي يأخويا ياجامد .. بس ليه انا فالصورة شكلي هدهد فرس العرب مش فخر العرب يا مؤلف».وكان الفنانان حمدي الميرغني و أوس أوس تعاقدا على بطولة مسلسل جديد ، ونشر حمدي الميرغني عبر صفحته على فيس بوك، صورة لهما في أثناء التعاقد على مسلسل "روحين فى زكيبة".وأعلن حمدي الميرغني أن المسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.