نيو لوك غريب لـ حمدي الميرغني في أحدث ظهور له

View this post on Instagram

كل سنه وأنت أخويا وصاحبي 🎂ومبروووك علي نجاحك السنه دي كممثل ومؤلف وان شاء الله السنه الجاية نجاح أكبر أنت تستاهل كل خير والله ..حبيبي يأخويا ياجامد ❤️...بس ليه انا فالصورة شكلي هدهد فرس العرب مش فخر العرب يامؤلف😂😂