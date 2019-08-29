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حوادث

مدير أمن القاهرة يتفقد معرض كلنا واحد لبيع مستلزمات المدراس بعابدين.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:29 م
مدير امن القاهرة
مدير امن القاهرة يتفقد معرض كلنا واحد
مصطفى الرماح - عدسة/ هدير عبده
شهد منفذ مبادرة "كلنا واحد" المتواجد في نادى الشرطة بمنطقة عابدين في محافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الزى المدرسى والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

وافتتح اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، المعرض، صباح اليوم، الخميس، حيث يوفر المعرض الأدوات المدرسية والزى المدرسى بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد.

وأشاد المواطنون المتواجدون فى الشادر بجودة المنتجات المعروضة وبالأسعار التى تنافس مثيلتها فى الأسواق، كم أشاد المواطنون بمبادرة "كلنا واحد"، مؤكدين أنه ومنذ أن بدأت المبادرة وهى تقدم السلع التى يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة لحمايتهم من جشع التجار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن قيامها باتخاذ الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من اليوم 27 /8 / 2019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذا "ثابتا – متحركا" بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

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