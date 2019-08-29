ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:59 م
هندى صبرى
هندى صبرى
منار نور
نشرت الفنانة هند صبرى، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند صبرى من خلال حفل افتتاح مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الـ 76 بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف الكتفين.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج سميك وتسريحة شعر بسطية، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وكان الثوب من تصميم etro وستايلست ياسمين عيسى، وارتدت مجوهرات من بولجاري، وحذاء من تصميم روجر فيفر، وماكياج لادريانا ماروزيلي وارماني بيوتي، وتصفيف الشعر لادريانو ارجونديزو والحقيبة لـ"لوبوتان".

ترشيحاتنا

بقايا أجساد بشرية لـ أطفال.. علماء آثار يكتشفون أكبر مذبحة صدفة ويعثرون على رفات 227 طفلا

أسعار الذهب اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 .. فيديو

اتهامات جديدة تطارد محمد صلاح فى إنجلترا.. تفاصيل

فيديوجراف| سلسلة مطاعم كنتاكي تستغنى عن الدجاج

بعد إدراجه بـ جدول المخدرات.. الصحة تطالب المحافظات بتحريز هذا الدواء.. مستند

أنا وابن عمي على الحريق.. شاب ينقذ حياة طفل فكان هذا مصيره "فيديو صادم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور