هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

نشرت الفنانة هند صبرى، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هند صبرى من خلال حفل افتتاح مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الـ 76 بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف الكتفين.أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج سميك وتسريحة شعر بسطية، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها.وكان الثوب من تصميم etro وستايلست ياسمين عيسى، وارتدت مجوهرات من بولجاري، وحذاء من تصميم روجر فيفر، وماكياج لادريانا ماروزيلي وارماني بيوتي، وتصفيف الشعر لادريانو ارجونديزو والحقيبة لـ"لوبوتان".