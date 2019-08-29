سعد سمير ومحمد محمود يستكملان برنامجهما التأهيلي بـ الاهلي

واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.



وقطع الثنائي شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.