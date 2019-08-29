ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير ومحمد محمود يستكملان برنامجهما التأهيلي بـ الاهلي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:40 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقطع الثنائي شوطًا كبيرًا في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاسارتي يتسلم تقريرا عن اللاعبين المصابين في الأهلي.. رمضان صبحى الأبرز

ينتظم في التدريبات خلال أسابيع.. سعد سمير يعود إلى القاهرة بعد غد

تدريبات تأهيلية لـ ثنائي الأهلي قبل المران المسائي

تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي

تدريبات تأهيلية لـ سعد سمير في الأهلي

ثنائي الأهلي يواصلان التأهيل على هامش مران اليوم

ترشيحاتنا

عمرو السولية يظهر برفقة فنان مشهور.. والجمهور: هيمثل معاه

بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019 YouTube

انخفاض كبير في اسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي.. واستقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس.. تفاصيل

نشاطات محظور على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممارستها.. تفاصيل

بعد خناقة شقيقتها وأحمد عز.. زينة بإطلالة مثيرة وتعليق غامض على انستجرام .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها