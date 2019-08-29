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رياضة

أومتيتي يغيب ولابورت يعود.. مدرب فرنسا يختار 23 لاعبا لـ تصفيات يورو 2020

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:24 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
يسرى غازى
كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن اختياره 23 لاعبا ضمن قائمة الديوك الزرقاء المقرر أن تخوض التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

ويستعد المنتخب الفرنسي بقيادة ديامب لمواجهة منتخبي ألبانيا وآندورا يومي 7 و 10 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لمنافسات يورو 2020.

شهدت قائمة الديوك الزرقاء عودة ايمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فيما غاب صامويل أومتيتي نجم نادي برشلونة الإسباني.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

لوريس وأريولا وماينان وديني ودوبوا ولوكاس هيرنانديز ولابورت ولينجليه وفاران وزوما وبافارد ونزونزي وتوليسو وبول بوجبا وماتويدي وسيسوكو وبن يدر وكومان ونبيل فقير وجيرو وجريزمان وايكوني وليمار.

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