أومتيتي يغيب ولابورت يعود.. مدرب فرنسا يختار 23 لاعبا لـ تصفيات يورو 2020

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن اختياره 23 لاعبا ضمن قائمة الديوك الزرقاء المقرر أن تخوض التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



ويستعد المنتخب الفرنسي بقيادة ديامب لمواجهة منتخبي ألبانيا وآندورا يومي 7 و 10 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لمنافسات يورو 2020.



شهدت قائمة الديوك الزرقاء عودة ايمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فيما غاب صامويل أومتيتي نجم نادي برشلونة الإسباني.



وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:



لوريس وأريولا وماينان وديني ودوبوا ولوكاس هيرنانديز ولابورت ولينجليه وفاران وزوما وبافارد ونزونزي وتوليسو وبول بوجبا وماتويدي وسيسوكو وبن يدر وكومان ونبيل فقير وجيرو وجريزمان وايكوني وليمار.

