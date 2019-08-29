ضبط راكبة تركية في مطار القاهرة حاولت تهريب نقد مصرى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى، مع راكبه تركية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط النيل القادمة من اسطنبول، تم الإشتباه فى راكبة تركية الجنسية من أصل سورى، بتفتيش حقائبها تبين وجود 62 ألفا و 100 جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .



قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

