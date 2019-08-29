لن تصدق .. شريف مدكور يعالج التشتت في الصلاة بهذه الرياضة

قال الإعلامي شريف مدكور؛ إنه بمجرد معرفته بإصابته بالسرطان ذهب الي مدينة الإنتاج الإعلامي وقام بتصوير 4 حلقات متواصلة؛ مرددا: « لما أعلنت على الهواء .. خلصت لقيت كل فريق البرنامج بيعيط ورا الكاميرا».



وأضاف مدكور خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنه منذ اليوم الأول وقرر هو أسرته أن يعالج في مستشفى حكومي «دار الشفاء»؛ مرددا: « أول ما شفت دكتور أحمد عبد العزيز ارتحت له جدا وقلت هو ده»_ قاصدا طبيه المعالج.



وعلى جانب آخر تحدث شريف مدكور عن رياضة اليوجا ولماذا قرر أن يحترفها؛ مرددا:« التشتت في الصلاة خلاني ألعب يوجا عشان أركز وابقى كلي خشوع ... وكمان بتخليني في الشغل مركز أوي».

