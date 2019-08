انطلاق عرض مسلسل The Dark Crystal: Age of Resistance.. اليوم

يبدأ اليوم 30 أغسطس عرض المسلسل الخيالي The Dark Crystal: Age of Resistance، بشكل حصريًا على شبكة Netflix، وهو من وإخراج لويس ليتريي.



الأحداث تدور في عالم "ثرا" المهدد بالخطر، "بلورة الحق" الموجودة في قلب الكوكب هي منبع الحياة ومصدر لقوة هائلة. إلا أن قبيلة الــ "سكيكسيز" أفسدوها، وانتشر المرض في أرجاء الكوكب.



وحين يكتشف ثلاثة من مخلوقات الـ "غيلفلنغ" الحقيقة المرعبة وراء قوة الـسكيكسيز، تشعل شعلة الثورة لتبدأ أكبر معركة في تاريخ كوكب "ثرا". تمتد هذه المغامرة الخيالية المشوقة على 10 حلقات مدة كل منها 60 دقيقة.



المسلسل من بطولة من عدة كبار نجوم هوليوود، منهم تارون إيغيرتون (Kingsman)، وآنيا تايلور-جوي (The Witch)، وناتالي إيمانويل (Game of Thrones) الذين يؤدون أصوات "ريان" و"بريا" و"ديت"، أبطال الغيلفلنغ الثلاثة. كما يتضمن فريق مؤدي الأصوات، هيلينا بونهام-كارتر (The King’s Speech)، وناتالي دورمر (Game of Thrones)، وإيدي إزارد (Ocean’s Thirteen).



والقصة مستوحاة من فيلم The Dark Crystal الشهير للمؤلف جيم هانسون، والذي يعود لعام 1982. إلا أن مسلسل The Dark Crystal: Age of Resistance يحكي القصة التي وقعت قبل أحداث الفيلم، وجرى تصويرها باستخدام فنّ تحريك الدمى وأحدث المؤثرات البصرية.