نتائج ملحق مجموعات الدوري الاوروبي.. ولفرهامبتون يعبر و سيلتيك الأسكتلندي يلاحقه

نجح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في حجز مقعد بالمشاركة مع أيندهوفن وفينورد وألكمار من هولندا، إضافة إلى سيلتيك الأسكتلندي وولفرهامبتون الإنجليزي، في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس بعد إنتهاء مباريات الملحق المؤهل اليوم.



وتأهل فرانكفورت عقب فوزه بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه ستراسبورج الفرنسي، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، ليعوض خسارته بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت بفرنسا الأسبوع الماضي.



وصعد وولفرهامبتون لمرحلة المجموعات، بفوزه بهدفين مقابل هدف على ضيفه تورينو الإيطالي، ليفوز 5 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وجاءت نتائج باقي المباريات على النحو التالي :



