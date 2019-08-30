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شريف مدكور يحكي عن جدعنة أصدقائه أثناء مرضه .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:38 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي شريف مدكور، إنه شعر بهلوسة في ثاني يوم من شهر رمضان الماضي، وذلك عقب إجرائه عملية استئصال مرض من القولون.

وأضاف مدكور خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه شعر أنه ليس شريف، ولذا شعر بالإزعاج، مرددا: « أكثر وقت اضيقت فيه وقت الهلوسة؛ عشان كده افتكرت اللي بيشربوا المخدرات، ليه بيعملوا في نفسهم كده».

وحكي مدكور، عن جدعنة الأصدقاء وكيف كانوا لا يتركوه ولو لحظة واحدة في المستشفى، لدرجة أنهم كان يقسمون أنفسهم دوريات؛ ويذهب المسلمين في الإفطار برمضان ويبقى المسيحيون.

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