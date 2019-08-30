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فن

كان نفسى قلبى يحرسك.. أحدث ظهور لسامح حسين من مسرحية المتفائل.. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:48 ص
سامح حسين
سامح حسين
القسم الميدانى
نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة له من مسرحة المتفائل من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب سامح حسين على الصورة " كان نفسي قلبى يحرسك وقت الطوفان ويبقى ليكى طوق نجاة...بس الحياة استخسرت فيها الحياة".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :بالتوفيق يانجم -- ربنا يحفظك - من اكثر الممثلين اللى بحبهم.

تدور أحداث مسرحية المتفائل في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.

مسرحية "المتفائل"، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.

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