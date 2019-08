كان نفسى قلبى يحرسك.. أحدث ظهور لسامح حسين من مسرحية المتفائل.. شاهد

View this post on Instagram

من المسرحية الكوميدية الإستعراضية #المتفائل 🌹 على #المسرح_القومى بالعتبة 🎭 تعرض يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءاً عدا الأربعاء اجازه أسعار التذاكر / ( ٣٠ ، ٥٠ ، ٧٠ ، ١٠٠ ) جنيه للاستعلام | 01011689107 - 01201743029