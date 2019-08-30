جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر إلغاء إجازات جنوده على حدود لبنان

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء كافة الإجازات للجنود على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، وذلك مع اشتعال الموقف مع حزب الله اللبناني.



وقال جيش الاحتلال في بيان إن: "القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ومن ناحية أخرى، حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجددًا إيران وميليشيا حزب الله، قائلًا لهما "انتبها"، ويأتي ذلك بعدما كشفت إسرائيل عن أسماء 3 ضباط إيرانيين وعنصر من ميليشيا حزب الله، قالت إنهم يعملون في لبنان على إنتاج صواريخ عالية الدقة.



وكان حزب الله اللبناني أعلن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت إحداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي.



