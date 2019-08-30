نادي الهلال يقترب من حسم صفقة اللحظات الأخير بالميركاتو الصيفي

نجح مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في الوصول إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع الصفقة الجديدة والأخيرة التي تنضم للفريق الأول قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي .



وكشفت صحيفة "Globoesporte" البرازيلية، عن إتمام الاتفاق بين الهلال ولاعب الارتكاز جابرييل نجم كورينثيانز الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البرازيلي .



وأكملت الصحيفة أن اللاعب أخبر زملائه في الفريق أنه سينتقل إلى صفوف الهلال، ويسافر اليوم الجمعة مع وكيل أعماله علي متن طائرة خاصة للمملكة.



جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن صفقة جابرييل إلى الهلال مساء اليوم الجمعة أو غدا السبت إذا تخطي الفحوصات الطبية بنجاح .