التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر

يواجه فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساء، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز بالتشكيل الآتي :



حراسة المرمى : المهدي سليمان



الدفاع : علي جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - محمد حمدي



الوسط : نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبده لومالا



الهجوم : جون أنطوي - إبراهيم حسن - إسلام عيسى



وسيواجه الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود، فريق بتروجيت في الدور نصف النهائي.