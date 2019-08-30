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رياضة

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:08 م
وليد أزارو مهاجم
وليد أزارو مهاجم الاهلي
محمد السعيد
كشفت صحيفة المنتخب المغربية مصير وليد أزارو مهاجم فريق لأهلي، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن وليد أزارو بات على أعتاب الرحيل عن الأهلي، بعد تحميله مسئولية الخروج من دور الـ 16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.

وأضافت الصحيفة، أن أزارو قد ينضم للوداد، ليكون ثنائية مرعبة مع أيوب الكعبي في خط الهجوم.

وتابعت الصحيفة، أن زميله السابق حميد أحداد الذي لعب معه في الدفاع الجديدي، عاني من نفس الأمر مع الزمالك، لكنه اختار العودة للدوري المغربي عن طريق الرجاء.

يذكر أن البوسني وحيد خليلوزيتش قر استدعاء وليد أزارو لتمثيل منتخب المغرب، رغم تراجع مستواه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

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