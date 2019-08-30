أهالى الزوايدة بقنا يشيعون جثمانى طفل وربة منزل عثر عليهما أسفل صبة خرسانة

شيع الآلاف من أبناء قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جثمانى طفل وربة المنزل وجدا مقتولين ومدفونين أسفل صبة خرسانية فى حوش مجاور لمنازلهما.



تم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة وأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد مستشفى نقادة الكائن بمستشفى طوخ" مؤقتًا" وسط تواجد لقوات الشرطة، وتم دفن الجثمانين بمسقط رأسيهما بقرية الزوايدة وسط صرخات وعويل النساء على بشاعة الجريمة.



فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمة التى حدثت منذ فترة، مع ضبط عدد من الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم للواقعة.



وكان نجع القطط بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، قد شهد جريمة بشعة تكشفت ملابساتها بعد 3 شهور، حيث عثر أهالى القرية على جثة سناء جابر محمد 51 عام" ربة منزل" وشهرتها نجاح والطفل عمر جبريل أحمد همام 10 أعوام، مخنوقين بحبل ومدفونين فى حفرة وعليهم صبة خرسانية من الجبس والأسمنت.

